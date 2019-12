Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 23 al 29 dicembre 2019

Leggi la notizia su notizie

(Di sabato 21 dicembre 2019) Consueto appuntamentocon l’diFox: ecco le previsioni delle stelle per la settimana dal 23 al 29Fox, 23Ariete Per chi è single tornano le possibilità di incontro, nonostante i rapporti siano vissuti in modo difficile nelle ultime settimane. Chi pensava a un matrimonio o a una convivenza può aver avuto un ripensamento. Anche per chi sta vivendo una vita di coppia non sono mancati i litigi, ma con Venere favorevole tutto tornerà sereno. Toro L’aria di Natale rende tutti più sereni, ma l’amore non si risolve con la bacchetta magica. Tensioni nel rapporto tra genitori e figli, mentre sul lavoro giungerà un’ottima notizia entro la fine dell’anno. Gemelli Si avvicina un transito astrologico carico di belle emozioni: se pensato a un nuovo amore, questo è il momento perfetto per ...

