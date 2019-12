Oroscopo di oggi sabato 21 dicembre 2019 | le previsioni delle stelle | segno per segno

Leggi la notizia su tpi

(Di sabato 21 dicembre 2019)21. Leper– Tanti italiani tutte le mattine o spesso consultano l’del giorno. Scaramanzia o meno, l’è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata. Ma qual è l’di21? Cosa prevedono lee i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco leper la giornata di21. L’didi TPI: Ariete Cari Ariete, per voi si prospetta una giornata positiva grazie ai sorridenti Sole e Mercurio nelamico del Sagittario che favoriscono l’armonia in famiglia. Se i vostri figli sono nati neldell’Ariete, una bella Venere ora in transito in Aquario non arresta un’affermazione impetuosa della loro ...

