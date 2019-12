Ordinanza inosservata | vigili urbani e carro attrezzi al lavoro al Vigorito

Leggi la notizia su anteprima24

(Di sabato 21 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – L’avviso del Comune di Benevento è passato inosservato e la testimonianza arriva dal fatto che i, questa sera, hanno lavorato comunque per portare vie le auto parcheggiata in divieto di sosta nel bel mezzo della sfida tra Benevento e Frosinone. Tante anche le multe fatte ad altre macchine che, invece, sono state lasciate in maniera, diciamo, un po’ avventate pur di non perdersi un minuto della sfida di alta classifica. Brutta sorpresa per i tifosi che, all’uscita, troveranno un fogliettino sul parabrezza o non troveranno proprio l’auto. Ma stavolta c’è poco da prendersela con ie l’amministrazione, la lista delle strade “proibite” era stata stilata per tempo. L'articoloalalproviene da ...

