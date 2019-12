Orari e ingressi per i concerti di Renato Zero a Bologna prima della pausa natalizia

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di sabato 21 dicembre 2019) Idiconcludono laparte di spettacoli che il Re dei Sorcini ha organizzato per il supporto del suo ultimo album,Il Folle, che ha pubblicato il 4 ottobre dopo il rilascio dei singoli Mai Più Da Soli e La Vetrina. Biglietti per idiL'o d'inizio del concerto, sia per il giorno 21 che per il giorno 22, è fissato nelle ore 21. Lo show inizierà con una precisione svizzera, per cui è consigliabile prendere posto qualche minutodell'inizio dello spettacolo. I varchi per l'accesso saranno aperti a cominciare dalle 19 e sarà possibile già prendere posto. L'accesso dall'ingresso corretto è indicato dal settore scelto al momento dell'acquisto del biglietto. In caso di difficoltà, rivolgersi al personale addetto. Continua così il tour diperIl Folle, che ha avviato con le sei date ...

OptiMagazine : Orari e ingressi per i concerti di @renatozer0 a Bologna prima della pausa natalizia - OptiMagazine : Orari e ingressi per il concerto di @ErosRamazzotti al Mediolanum Forum di Assago -