Ognuno è perfetto | Gabriele Di Bello è Rick | l’aneddoto di Cristiana Capotondi

Ognuno è Perfetto - Ultima Puntata : Rick ed Ivan arrivano in Kosovo! : Ognuno è Perfetto, trama Ultima Puntata: Rick vuole raggiungere il suo obiettivo ed andare da Tina. Il ragazzo però non è mai solo ed il lieto fine sta per arrivare non solo per lui, ma anche per gli altri personaggi, che lo adorano sin dall’inizio. Nell’Ultima Puntata di Ognuno è Perfetto, Rick decide di continuare ad inseguire il suo sogno d’amore per Tina. Ovviamente gli ostacoli sono molteplici, ma il ragazzo non è ...

Matteo Dall'Armi: chi è in Ognuno è Perfetto. Biografia e carriera Matteo Dall'Armi è un attore della nuova

Valentina Venturin: chi è in Ognuno è perfetto, carriera e curiosità Valentina Venturin nasce nel 1982 a Busto

Chi è Alice de Carlo - Tina di Ognuno è perfetto : Si chiama Alice de Carlo l’attrice che interpreta Tina in Ognuno è perfetto, la fiction che affronta il tema della Sindrome di Down in modo inedito. La miniserie racconta l’amicizia e l’amore di un gruppo di ragazzi in cerca dell’indipendenza e del loro posto nel mondo. Originaria di Roma, Alice ha 25 anni e veste i panni di Tina, una ragazza di origini albanesi, affetta dalla Sindrome di Down che lavora in una fabbrica ...

Ascolti tv - dati Auditel martedì 17 dicembre : Ognuno è perfetto si conferma con 4.4 milioni : Seconda vittoria per la fiction di Rai 1 ‘Ognuno è perfetto‘ che vince la gara degli Ascolti nel prime time di martedì 17 dicembre con 4.460.000 telespettatori (share 20,7%). Ascolti tv prime time Su Canale 5 il film ‘Il libro della giungla‘ ottiene 2.763.000 (share 12.23%) e su Italia 1 ‘Le Iene Show’ condotto Alessia Marcuzzi e Nicola Savino con la Gialappa’s Band ha registrato 1.870.000 (share ...

Ascolti tv - 'Ognuno è perfetto' vince ancora : bissato il successo dell’esordio : Il secondo appuntamento della fiction di Rai Uno ha raggiunto lo stesso successo della prima puntata superando il 20% di...

Gabriele Di Bello è la star di Ognuno è perfetto : le parole della mamma : Anna Rita Casolini di Sersale è la mamma di uno dei protagonisti della ficton Rai Ognuno è perfetto, serie che sta conquistando il pubblico. Suo figlio è Gabriele Di Bello, secondogenito, diplomato con 80/100 all’istituto alberghiero e non solo, ha anche vinto la medaglia di bronzo alle olimpiadi di Abu Dhabi degli Special olympic, ed ha la sindrome di Down. Le parole della mamma Gabriele Di Bello è l’orgoglio della sua mamma, che ha ...

“Amo Gabriele di Bello - lo bacerei sempre”. Chi è Alice De Carlo - la Tina di Ognuno è perfetto : Gabriele è il protagonista – insieme ad Alice De Carlo – della fiction ‘Ognuno è perfetto’, che su Raiuno è stata seguita, all’esordio, da più di 4,5 milioni di spettatori. Diretta da Giacomo Campiotti, interpretata anche da Cristiana Capotondi ed Edoardo Leo, la serie tv racconta l’amore fra Rick e Tina, interpretati da Gabriele Di Bello e Alice De Carlo, fidanzati nella vita reale. Rick è un ragazzo di 24 anni con la Sindrome di Down, stufo ...

“Ognuno è perfetto” conferma gli ottimi ascolti - 4.5 milioni di spettatori per la serie di Rai1 : Il secondo episodio della serie in onda su Rai1 conferma gli ottimi numeri dell'esordio. Sono 4.460.000 gli spettatori che hanno seguito la prima serata della rete ammiraglia di Rai1, pari al 20.7% di share. Distante Canale 5 che con Il Libro della Giungla ha raccolto davanti al video 2.763.000 spettatori pari al 12.2% di share.Continua a leggere

Dopo “Ognuno è perfetto” Gabriele Di Bello è una celebrità. Ma ecco dove lo abbiamo rivisto : Una bella storia quella che vi stiamo per raccontare: una vicenda che prima è di sport, poi di tv. Il protagonista della nostra storia si chiama Gabriele Di Bello: è lui che interpreterà Rick, il principale attore della fiction Rai “Ognuno è perfetto”. Originario di Tivoli, Gabriele è approdato in tv dal mondo dello sport e della danza: nel 2019 ha rappresentato l’Italia alle Special Olympics di Abu Dhabi, dove ha portato casa un’importante ...