Nuovo terremoto scuote lo sport italiano | Sabelli lascia dopo nove mesi

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di sabato 21 dicembre 2019) A dodicidalla rivoluzione voluta e imposta dal governo gialloverde, unlo. Rocco, il manager scelto dall'ex sottosegretario Giorgetti per guidare la neonatae Salute, ha deciso dire il proprio incariconemmeno. Il motivo, spiegato a chiare lettere e con toni forti dal presidente e amministratore delegato della nuova societa', va individuato nella diversa visione della riforma dellorispetto al responsabile delEsecutivo, il ministro Vincenzo Spadafora, profondamente convinto della necessita' di modificare l'assetto societario die Salute per non concentrare tutto il potere nelle mani di una sola persona. Da qui e' nata la proposta inserita dal Governo nell'art. 29 del decreto "Milleproroghe", con l'allargamento del cda da tre a cinque membri e soprattutto lo sdoppiamento delle cariche di ...

