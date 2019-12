Nullatenente per il fisco ma se la spassa su un mega yacht di lusso

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di sabato 21 dicembre 2019) Rosa Scognamiglio Un imprenditore faentino è stato denunciato per frode ai danni dello Stato. L'uomo era proprietario dida 1 milione di euro ma risultava "" Se lava su un lussuosissimo, battente bandiere maltese, ma di fatto risultava "". Con questo stratagemma, un imprenditore di Faenza ha ben pensato di aggirare gli oneri verso ilcredendo, presumibilmente, di farla franca. E invece, il furbetto è stato ben presto smascherato dalla Guardia di Finanza di Ravenna. Aveva fatto i conti senza l'oste, come si suol dire. Ma di imposte versate nelle casse dello Stato italiano, neanche mezza. Forse, pensava che nessuno sarebbe mai riuscito a sgamare l'illecito – congegnato a regola d'arte, va detto – e, soprattutto, a risalire alla sua generalità. Peccato che l'intrallazzo abbia avuto vita breve e le sue magagne siano state presto ...

