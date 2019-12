Notizie del giorno – Il clamoroso annuncio tv sul mercato Juve | l’Inter smantella | la

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 21 dicembre 2019) ILTV SUL– Bomba in diretta tv nelle ultime ore, lantus avrebbe infatti contattato Arturo Vidal per il ritorno in bianconero. Il cileno è praticamente in rottura con il Barcellona, si sente ancora protagonista e vuole giocare con continuità. Il calciatore è nel mirino anche delma la concorrenza dei bianconeri rischia di complicare la vita ai nerazzurri. Vidal sarebbe infatti contentissimo di tornare alla Vecchia Signora e risolverebbe più di qualche problema a Maurizio Sarri, che ha bisogno di un calciatore con le sue caratteristiche considerando il momento difficile sia dal punto di vista fisico che tecnico di alcuni calciatori. (L’ARTICOLO COMPLETO) CAOS IN CASA INTER – Possibile caso per quanto riguarda la squadra nerazzurra: il difensore Diego Godin è deluso. L’ex Atletico Madrid ha dimostrato esperienza ma ha ...

matteosalvinimi : Grazie alle Forze dell’Ordine per questa operazione di pulizia che fa bene alla Calabria. Non vedo l’ora che arrivi… - TgrRai : #Ndrangheta, i 334 arresti a #ViboValentia. @NicolaGratteri: 'E il risultato del lavoro iniziato il giorno in cui… - OfficialASRoma : ?? Oggi per gli Awards del decennio parliamo di allenatori. Qual è stato il migliore? ?? Votate qui ??… -