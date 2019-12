Nonna Albertina | il più bel regalo di Natale a ‘Pomeriggio 5’ Barbara D’Urso festeggia

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 21 dicembre 2019) È dal terremoto del 1997 cheAlbertinina Menichelli, classe 1929, vive nella sua casetta di latta: un container datole dal comune di Valtopina dopo il sisma che ormai è diventato la sua dimora. Ora però è arrivato il tempo di andar via, almeno stando all’ordinanza di sgombero che è stata recapitata alla nonnina 90enne. La sua casa di Giove, dice il comune, è pronta, quindi deve traslocare. Peccato che, in realtà, i lavori nell’abitazione non siano ultimati:avrebbe dovuto trasferirsi prima nelle case popolari e poi nell’abitazione finita, ma ha deciso di rimanere dov’è e ora è indagata dalla procura della Repubblica di Spoleto per non aver ottemperato all’ordinanza.Anche i figli si sono opposti alla decisione, perché sottoporre l’anziana ad un altro trasferimento in case popolari non sarebbe stato salutare ...

raffaellamucci1 : RT @Adri19510: È GIUSTO CHE QUESTA PERSONA ABBIA VISSUTO 22 ANNI IN UN CONTAINER, MENTRE I CLANDESTINI VIVONO COMODAMENTE NEGLI HOTEL E MAN… - AnnaP1953 : RT @Adri19510: È GIUSTO CHE QUESTA PERSONA ABBIA VISSUTO 22 ANNI IN UN CONTAINER, MENTRE I CLANDESTINI VIVONO COMODAMENTE NEGLI HOTEL E MAN…