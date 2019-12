Nigeria | Sparkle espande la copertura in Africa con un nuovo punto di presenza a Lagos

Leggi la notizia su ildenaro

(Di sabato 21 dicembre 2019), primo operatore di servizi wholesale internazionali in Italia e ottavo nel mondo, annuncia l’espansione della sua dorsalena con undi(PoP) a, in. Situato a Medallion, il più grande data center neutrale nel Paese, il PoP aè interconnesso con il servizio di transito IP globale Tier-1 Seabone, fornendo connettività Internet ad alta velocità a OTT, ISP, content e application provider locali e internazionali per supportare la fruizione di social media, e-commerce e contenuti online nel Paese. Il servizio DDoS – che offre ai clienti di Seabone la possibilità di proteggere la propria rete dagli attacchi – e la soluzione Virtual NAP – che permette di accedere ai principali punti di scambio Internet senza la necessità di costruire infrastrutture proprietarie – completa il portafoglio di serviziofferti ...

