«Nessuno perderà l’assistenza» La garanzia del Viminale a chi ha un permesso di

Leggi la notizia su open.online

(Di sabato 21 dicembre 2019) Il Ministero dell’Interno assicura che «dei 1.428 titolari didi soggiorno per motivi umanitari, attualmente presenti nel nuovo Sistema di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI),l’assistenza». Ilprecisa inoltre che «in vista della scadenza il prossimo 31 dicembre dei progetti in corso, per dare continuità all’azione di assistenza, l’Autorità Responsabile dei fondi europei FAMI ha già pubblicato due specifici avvisi riservati agli Enti Locali per finanziare iniziative di accompagnamento all’autonomia e all’inclusione». La nota del dicastero guidato dalla ministra Luciana Lamorgese continua dicendo: «Al momento i progetti finanziati sono 39 ed un nuovo bando verrà a breve pubblicato. Le progettualità avranno inizio dopo una fase accelerata di selezione». «La ...

maurizio528 : RT @emmevilla: ???? UPDATE/4. Il @Viminale garantisce che nessuno perderà l’assistenza. Colpisce il numero di ospiti a rischio, 1.428. Signi… - luci69dc : RT @emmevilla: ???? UPDATE/4. Il @Viminale garantisce che nessuno perderà l’assistenza. Colpisce il numero di ospiti a rischio, 1.428. Signi… - laboescapes : RT @emmevilla: ???? UPDATE/4. Il @Viminale garantisce che nessuno perderà l’assistenza. Colpisce il numero di ospiti a rischio, 1.428. Signi… -