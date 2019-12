Né Draghi né governissimo Da Salvini proposte irricevibili Parla Delmastro delle Vedove

Leggi la notizia su lanotiziagiornale

(Di sabato 21 dicembre 2019) Un parto difficile, quello della quadra finalmente trovata, dopo settimane di trattative, sulle candidature per le Regioni al voto nel 2020. “Noi eravamo tranquilli, i nostri due nomi , quello di Raffaele Fitto per la Puglia e di Francesco Acquaroli per le Marche, non sono mai stati in discussione”, afferma soddisfatto il deputato di Fratelli d’Italia Andrea. “Il cerchio ha tardato un po’ a chiudersi per via della Calabria, dove noi di FdI non avevamo partite da fare, sosterremo la candidata proposta da FI. Puglia e Marche al contrario sono davvero contendibili e abbiamo dei candidati a governatore che possono farcela. Siamo straordinariamente soddisfatti”. In realtàavevaperplessità sul nome di Fitto… “Invece è una candidatura che dimostrerà a tutti, anche alla Lega, che si può crescere oltre la dimensionepercentuali dei singoli partiti che ...

