NBA 2019-2020 | i risultati della notte 21 dicembre | Dallas e Denver restano in scia

(Di sabato 21 dicembre 2019) Dieci le partite che si sono svolte nellaNBA (21), ma ai box sono rimaste le leader delle due classifiche di conference. E con Bucks e Lakers fermi non sbagliano le inseguitrici. A partire da Boston, con i Celtics che hanno battuto i Detroit Pistons con un netto 114-93 e dei ventisei punti a testa di Jayson Tatum e Jaylen Brown. Vittoria più sofferta per iNuggets contro i Minnesota Timberwolves. Dopo un primo quarto dominato, infatti, i Nuggets hanno rischiato di venir rimontati e ringraziano Jamal Murray che li ha tenuti vivi con 28 punti, 6 rimbalzi e 5 assist. Tornando alla Eastern Conference, invece, domina Miami la sfida contro i New York Knicks che non riescono a rialzarsi e show di tutta la squadraFlorida, con ben sette giocatori in doppia cifra nella casella punti fatti. Toronto si è presentato alla sfida con Washington senza Siakam, Gasol e ...

