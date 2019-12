Navi cariche di armi a Genova | portuali e associazioni sotto la Prefettura | “La guerra

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 dicembre 2019) “Basta traffici dinel Porto di”. Così l’Assemblea cittadina contro la, i pacifisti e gli scout, Emergency e Amnesty si sono uniti ai lavoratorinel presidio indetto questo pomeriggiolaper far sì che le promesse strappate all’Autorità Portuale con le agitazioni della scorsa primavera si trasformino in fatti. “Non vogliamo essere più complici del commercio di armamenti, neppure riguardasse il semplice rifornimento di cargo già carichi di strumenti di morte” spiegano i lavoratori. Il primo obiettivo è quello di togliere definitivamente le banchine del capoluogo ligure dagli approdi previsti dalla flotta Bahri che periodicamente parte da Jeddah, in Arabia Saudita, raggiunge il Nord-America dove tocca i grandi terminal militari e torna nel Mar Rosso carica di mezzi d’assalto, armamenti, artiglieria e componenti tecnologiche. A ...

