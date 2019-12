Nasce la nuova Lega | approvato lo Statuto | cosa cambia Bossi | “Salvini non ci impone un

Leggi la notizia su newsmondo

(Di sabato 21 dicembre 2019) Il Congresso dellaapprova a unanimità il nuovo. Addio al federalismo con il partito di via Bellerio che diventa nazionale. MILANO – Il 21 dicembre 2019 può essere segnata come una data storica per la politica italiana. A Milano, infatti, è statodal Congresso dellail nuovo. Addio, quindi, al federalismo dato vita da Umbertonel febbraio 1991 con il partito di via Bellerio che diventa a tutti gli effetti nazionale. In realtà, questomento è stato iniziato da Matteo Salvini ormai diversi anni fa con laSalvini Premier. Il tutto, però, è stato ratificato solamente in questo 21 dicembre con l’intenzione di dare vita ad un movimento apprezzato in tutta Italia e non solo al Nord, come successo in passato. ComelaIn questo congresso siloanche se la denominazioneNord non ...

