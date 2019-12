Nasce la nuova Lega | “Aiutiamo il Sud | se no straripa come l’Africa” Video

Leggi la notizia su anteprima24

(Di sabato 21 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoMilano – E’ nata oggi a Milano la “, quella che dovrebbe essere un partito di tutti gli italiani. Bene: ascoltate le parole di Umberto Bossi: “Mi sembra giusto aiutare il Sud sennònol’Africa”. Accanto a lui, Matteo Salvini non fa una piega. In platea, molti ridacchiano. Cosa hanno da dire, di questa ennesima umiliazione, i leghisti meridionali? Ovviamente nulla: pensano solo e soltanto a accalappiare poltrone. L'articololail Sud, se no) proviene da Anteprima24.it.

