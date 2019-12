Nasce la nuova Lega | addio al federalismo Il partito diventa nazionale

Leggi la notizia su newsmondo

(Di sabato 21 dicembre 2019) E’ tutto pronto per il congresso della. A Milano si modifica lo stato federale con ildi via Bellerio che. MILANO – Il 21 dicembre 2019 può essere segnata come una data storica per la politica italiana. A Milano, infatti, è in programma il congresso dellaper cambiare definitivamente statuto., quindi, aldato vita da Umberto Bossi nel febbraio 1991 con ildi via Bellerio chea tutti gli effetti. In realtà, questo cambiamento è stato iniziato da Matteo Salvini ormai diversi anni fa con la denominazionetaSalvini Premier. Il tutto, però, sarà ratificato solamente in questo 21 dicembre con l’intenzione di dare vita ad un movimento che vince in tutta Italia e non solo al Nord, come successo in passato. Come cambia laIn questo congresso si cambia lo statuto anche ...

