Nasce la nuova Ferrari | maxi ala e damper idraulico

Leggi la notizia su newsmondo

(Di sabato 21 dicembre 2019) Le prime indiscrezioni sulla2020.ala eper competere con la Mercedes. La Rossa sarà presentata l’11 febbraio. ROMA – Le prime indiscrezioni sulla2020. L’edizione di sabato 21 dicembre 2019 de La Gazzetta dello Sport, svela come sarà laRossa per cercare di competere con la Mercedes per il titolo iridato. Una vettura molto diversa dalla precedente con un carico aerodinamico molto alto che consentirà di avere maggiore aderenza in pista e forse un rapporto diverso anche con le gomme, che nella stagione appena conclusa sono state il vero ‘nemico’ della scuderia di Maranello. Laala e ilLa novità è rappresentata dallaala. Tra i componenti dellavettura abbiamo il cape che dovrebbe essere messo sotto il muso per incrementare il passaggio di aria verso il fondo. La scelta ...

ale85bottone : Nasce radio Centro Ester, una nuova voce per il quartiere di Napoli Est - VillaLaCollina : Dopo gli scandali del CSM e della magistratura, neanche il Presidente della Repubblica Mattarella è intervenuto, è… - gjscco : RT @exprofcasapens: #Lega Nasce nuova #Lega? Piacere. Tanto, o nuova o vecchia a me la #LegaNonMiFrega -