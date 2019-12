Napoli | Oltre il Chiostro presenta il Concerto dell’Epifania | tra gli ospiti Giovanni

Leggi la notizia su ildenaro

(Di sabato 21 dicembre 2019) “Il mondo non ha bisogno di parole vuote, ma di testimoni convinti, di artigiani della pace aperti al dialogo senza esclusioni né manipolazioni”, è su queste parole contenute nel messaggio del Santo Padre Francesco per la celebrazione della prossima Giornata Mondiale della Pace, che ruoterà il XXV, il tradizionale appuntamento musicale in programma sabato 4 gennaio alle ore 20,30, nel Teatro Mediterraneo di, che sarà poi trasmesso lunedì 6 gennaio, alle ore 9,30 su Rai Uno, condotto dalla bravissima Ingrid Muccitelli. “Memoria, solidarietà e fraternità – afferma Giuseppe Reale, presidente dell’associazioneilonlus – sono alcune delle parole chiave presenti nel messaggio di Papa Francesco che suonano come un monito imprescindibile per tenere sempre accesa la fiammella della Speranza in un futuro di pace. La XXV edizione del...

giannigosta : Napoli – Guardia di Finanza sequestra oltre una tonnellata di “botti” - TeleradioNews : Napoli – Guardia di Finanza sequestra oltre una tonnellata di “botti” - TeleradioNews : Napoli – Guardia di Finanza sequestra oltre una tonnellata di “botti” - -