Napoli | botti di Capodanno venduti su Facebook e spediti col corriere

Leggi la notizia su napoli.fanpage

(Di sabato 21 dicembre 2019) In due distinte operazioni, tra Giugliano e Somma Vesuviana () la Guardia di Finanza ha arrestato due persone e denunciato una terza per possesso e vendita diproibiti: in un caso venivanocon un account, nell'altro erano statia Roma e a Cagliari sfruttando unnazionale che era all'oscuro del contenuto dei pacchi.

NardoneDeborah : RT @FonteUfficiale: Le ultime notizie sul #calcio: - Inter: 'il fratello dell'arbitro Pairetto è un dirigente della Juve' - Napoli, botti… - FonteUfficiale : Le ultime notizie sul #calcio: - Inter: 'il fratello dell'arbitro Pairetto è un dirigente della Juve' - Napoli, bo… - SkyTG24 : Botti, sequestrati 135mila prodotti in provincia di Avellino -