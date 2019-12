Mugello | trovato morto motociclista caduto nel fiume Santerno

Leggi la notizia su tg24.sky

(Di sabato 21 dicembre 2019) È statoilnella mattinata di oggi, 21 dicembre, nel, nei pressi del ponte di Cornacchiaia (Firenze), in. Il corpo dell’uomo è stato avvistato da alcuni volontari sotto un cavalcavia dell'Alta velocità, a circa 10 km di distanza dal luogo della caduta. Non è ancora del tutto chiara la dinamica dell’incidente. Da una prima ricostruzione, pare che l’uomo stesse viaggiando lungo il greto delquando, perso il controllo della moto, è finito in acqua senza più riemergere. Il maltempo che ha colpito la zona sembrerebbe aver provocato la caduta: ilsarebbe stato infatti travolto dall’esondazione delstesso (GLI AGGIORNAMENTI SUL MALTEMPO - LE PREVISIONI) L’uomo è stato recuperato dai sommozzatori L'uomo, che èall’altezza del ponte di Cornacchiaia, nel comune di Fiorenzuola, è stato recuperato dai ...

