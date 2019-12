Mubadala World Tennis Championship 2019 | Rafael Nadal rimonta e batte Stefanos Tsitsipas

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 21 dicembre 2019) Non chiamatela esibizione: dura tre ore ed un quarto la finale del, con l’ibericochel’ellenicocon lo score di 6-7 (3) 7-5 7-6 (3) dopo un’aspra battaglia risoltasi su pochi punti di importanza capitale. Nel primo setsoffre al servizio, tanto che nei primi tre turni si ritrova sempre sotto 15-40, riuscendo però a cavarsi d’impaccio in tutte le occasioni, annullando sette break point. E proprio l’iberico è il primo ad operare lo strappo, alla seconda opportunità, nel nono gioco, andando a servire per il parziale ma non riuscendo a chiudere, nonostante due set point, con il greco che ai vantaggi trova l’immediato controbreak. Il tie break è in pratica un monologo dell’ellenico, che scappa sul 4-1 e chiude poi 7-3 in un’ora e sei minuti. Nella ...

