Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 21 dicembre 2019)silaper il terzo posto del, torneo di esibizione di scena ad Abu Dhabi. Sul cemento arabo, il n.2 del mondo (ko ieri contro il greco Stefanos Tsitsipas) ha sconfitto in due set (7-5 6-3) il russo Karen Khachanov (n.17 ATP) in 1 ora e 8 minuti di partita. Un match nel quale Nole ha saputo sfruttare al meglio alcuni momenti di buio del rivale, per sferrare l’attacco decisivo e far sua la partita. Si tratta del terzo successo in quattro incontri disputati per il serbo contro il russo, ricordando l’ultimo incrocio nelle Finals della Coppa Davis(vittoria delta nativo di Belgrado per 6-3 6-3). Nel primo set, “dopo uno scambio di cortesie”, l’equilibro regna sovrano ed entrambi mantengono una buona continuità al servizio. Si arriva nella fase decisiva e, complice anche ...

OA_Sport : Mubadala World Tennis Championship 2019: Novak Djokovic si aggiudica la finale per il terzo terzo. Khachanov ko in… - OA_Sport : Mubadala World Tennis Championship 2019: Rafael Nadal demolisce Karen Khachanov e giocherà la finale dell’esibizion… - sportli26181512 : Mubadala World Tennis Championship: la finale sarà Tsitsipas-Nadal. Djokovic eliminato: Stefanos Tsitsipas e Rafa N… -