Mosca ha accusato la Cina di aver copiato armamenti russi

Leggi la notizia su it.insideover

(Di sabato 21 dicembre 2019) Amici sì, ma fino a un certo punto.a esi sono recentemente riavvite dopo anni di reciproca apatia per lanciare un chiaro messaggio agli Stati Uniti. Il problema è che tantoquanto (soprattutto) Pechino condividono lo stesso obiettivo: guidare un nuovo equilibrio mondiale alternativo a quello americano. Al netto degli ultimi accordi commerciali, delle esercitazioni militari congiunte, della comune veduta su tematiche geopolitiche – come la corsa verso l’Artico e la Corea del Nord – tra il Cremlino e il Partito Comunista cinese permangono tensioni latenti pronte a esplodere da un momento all’altro. Xi Jinping avrà pure trovato in Vladimir Putin una valida spalla per controbilanciare le sparate di Donald Trump, ma la storia ha insegnato che non basta un nemico comune per tenere in piedi un’alleanza. Certo, ci sono dei benefici condivisi: ...

ultima_ora : RT @ultimenotizie: Il Congresso Usa ha approvato l'adozione di sanzioni contro il gasdotto russo-tedesco Nord Stream 2, accusato da Washing… - mosca_cieca : RT @GianricoCarof: Se un ex ministro accusato di sequestro di persona sostiene che il reato è stato deciso da tutto il governo, può fare un… - FatimaCurzio : RT @ultimenotizie: Il Congresso Usa ha approvato l'adozione di sanzioni contro il gasdotto russo-tedesco Nord Stream 2, accusato da Washing… -