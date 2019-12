Montella | secondo esonero Viola Ma la Fiorentina ha fatto un mercato ‘monco’

Leggi la notizia su open.online

(Di sabato 21 dicembre 2019) ‘Niente da festeggiare, vi dovete tutti vergognare’. Il messaggio dei tifosi dellaal triplice fischio di-Genoa, insipido 0-0 dell’ultima giornata dello scorso campionato, mostrava lo scarsissimo gradimento per lo spettacolo inscenato. Quel pari aveva salvato le due squadre grazie all’Inter (che aveva steso e retrocesso l’Empoli), ma non, entrato ulteriormente nel mirino della tifoseria. Sembrava già segnato il suoritorno a Firenze (era già stato esonerato nel 2015 dopo aver, però, benissimo nelle due stagioni precedenti): e, invece, l’avvento di Rocco Commisso e il suo‘Riberyiano’ avevano concesso all’aeroplanino una seconda chance. Sprecata. Per colpe sue, e non solo. I conti, comunque, non tornano. Due punti nelle ultime 7 giornate della passata stagione, 2 punti nelle ultime ...

