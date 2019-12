Montella | «Se la società non mi ha esonerato c’è un motivo» – VIDEO

Leggi la notizia su calcionews24

(Di sabato 21 dicembre 2019) Vincenzoha parlato ai microfoni di Sky Sport analizzando la brutta sconfitta della Fiorentina contro la Roma Vincenzoanalizza ai microfoni di Sky Sport la brutta sconfitta rimediata dalla Fiorentina contro la Roma. I viola hanno perso per 1-4 e il tecnico prova a spiegare così la brutta caduta. PARTITA – «Numericamente non ci sta la sconfitta, la Fiorentina ci ha provato fino alla fine, fino al 3-1, con un po’ di fortuna la si poteva raddrizzare. I calciatori hanno dato tutto, li ringrazio. Il momento migliore è stato dopo il gol dell’1-2, poi loro hanno giocatori di qualità che sanno abbassare il ritmo. Si è vista un po’ di differenza in campo» ESONERO – «Non lo so, se fin qui lami ha tenuto è perché pensa che si stia lavorando in un certo modo. La classifica non è in linea, certo, ma dico anche che è successo di ...

