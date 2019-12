Montella saluta la Fiorentina | «I problemi ci sono a prescindere da me» – FOTO

Leggi la notizia su calcionews24

(Di sabato 21 dicembre 2019) Con una lunga lettera pubblicata su Instagram, Vincenzohato lae Firenze –Con una lunga lettera pubblicata sui suoi profili social, Vincenzohato la città di Firenze e la. Queste le parole dell’ex tecnico viola. «Ci sarebbero tantissime cose da dire, ma preferisco guardare avanti e raccontare il mio stato d’animo, il mio dispiacere. Firenze e i fiorentini meritano qualcosa in più. Da tutti. Non c’è alcun dubbio. E sarà una piazza, una tifoseria, un popolo che resterà per sempre nel mio cuore.stati commessi degli errori. Da me, dal mio staff, da chi scende in campo. Ma probabilmente non solo da noi. Avrei voluto una squadra di calciatori fatti, mista a giovani di talento. Ma l’indicazione era di puntare sui ‘nostri’ giovani e su calciatori esperti. E forse proprio alla luce di questo nessuno mi ha mai ...

