Montella | l’allenatore della Fiorentina vicino all’esonero

(Di sabato 21 dicembre 2019) Dopo il pesante ko interno rimediato contro la Roma (4 a 1 il risultato finale) il futuro di Vincezosulla panchinaè appeso a un filo molto sottile. Quella contro i giallorossi è stata la settima partita senza vittoria, la quinta sconfitta nella ultime sei giornate. La classifica è tutt’altro che rassicurante: 14esimo posto, a soltanto 4 punti dalla zona retrocessione e con una partita in più.è tornato sulla panchina Viola ad Aprile 2019, evitando la Serie B solo all’ultima giornata e conquistando cinque vittorie in 26 partite. Troppo poco. Inevitabile quindi che la dirigenza stia pensando di cambiarlo. E di certo non mancano i nomi dei possibili sostituti di Misterl’esonero dallaAl primo posto si trova Luciano Spalletti. Le possibilità sono piuttoste basse ma la, complice anche i ...

