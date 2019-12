Montella è stato esonerato dalla Fiorentina

Leggi la notizia su agi

Vincenzo Montella non è più l'allenatore della Fiorentina. Lo comunica la società con una nota sul sito. L'esonero arriva il giorno dopo la sconfitta dei viola contro la Roma avvenuta ieri. Il Club comunicherà, nei prossimi giorni, il nome del nuovo allenatore della Prima Squadra. "ACF Fiorentina - si legge nella nota - comunica di aver sollevato Vincenzo Montella dall'incarico di allenatore della Prima squadra. La decisione del Club arriva al termine di una lunga e attenta analisi delle prestazioni e dei risultati ottenuti dalla squadra. L'obiettivo di dare un'immediata svolta positiva alla stagione in corso e la necessità di scendere in campo con serenità e grinta indispensabili per le partite future, hanno spinto Proprietà e Dirigenza alla decisione di revocare l'incarico all'attuale allenatore. La Fiorentina ringrazia Vincenzo Montella

