Mondiale per club | il Liverpool trionfa a Doha | Firmino stende il Flamengo ai

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 21 dicembre 2019) Ilè campione del mondo per la prima volta nella propria storia. Contro ilè decisiva una rete diai tempi supplementari. La gara si è chiusa sullo 0-0 dopo i 90 regolamentari, con i brasiliani che si sono fatti preferire. Nell’extra-time è venuta fuori la qualità dei Reds, vincitori dell’ultima edizione della Champions League, che succedono nell’albo d’oro della competizione al Real Madrid vincitore delle ultime 3 edizioni. Finale amara per ildetentore della Copa Libertadores, l’ultima affermazione di una squadra sudamericana risale al 2012 quando il Corinthians superò il Chelsea per 1-0. L’albo d’oro della Coppa del Mondo Fifa pergiunta alla sua 16esima edizione: Real Madrid 4 (2014, 2016, 2017, 2018); Barcelona 3 (2009, 2011, 2015); Corinthians 2 (2000, 2012); AC Milan 1 (2007); Bayern Monaco 1 ...

