Modi “seda” le proteste mettendo internet fuori uso (Di sabato 21 dicembre 2019) Per sedare le proteste popolari del nuovo millennio non bastano le forze dell’ordine in tenuta antisommossa o, nei casi più gravi, l’intervento dell’esercito. Come riporta il Corriere della Sera, per porre fine all’ondata di proteste che dopo oltre una settimana si è allargata in tutta l’India contro la nuova legge sulla cittadinanza che discriminerebbe, in particolare, i circa 140 milioni di musulmani presenti nel Paese (circa il 14% della popolazione), il governo nazionalista di Narendra Modi ha deciso di staccare il web e i cellulari in molte zone della capitale, Nuova Delhi. Le compagnie di telecomunicazioni locali, infatti, tra cui la joint venture Vodafone Idea, hanno ammesso di aver tagliato i servizi su ordine del governo. Come riportano i media locali, oltre alla capitale, il governo ha tagliato l’accesso a internet in alcune zone del ...

Leggi la notizia su it.insideover

Modi “seda” Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Modi “seda”