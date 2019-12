Minecraft Dungeons | il gameplay cooperativo al centro del nuovo diario degli sviluppatori

Leggi la notizia su eurogamer

(Di sabato 21 dicembre 2019) Dopo essersi re-immaginato come avventura punta e clicca nel particolare spin-off di Telltale Games,: Story Mode, presto il titolo Mojang esplorerà anche il mondoaction RPG dungeon crawler con: Dungeon.Il titolo, al momento previsto per aprile 2020 su tutte le piattaforme (nonostantesia ora una proprietà Microsoft), promette un solidoco-op e livelli procedurali per garantire novità ad ogni partita. Questo è quanto garantito daglinel loro ultimo video, pubblicato poco fa su Youtube.Il game director Måns Olson ha dichiarato che il modo migliore per godersisarà sicuramente in co-op locale, in quanto l'esplorazione dei livelli di gioco sarà più divertente quando si hanno dei compagni affianco con cui far gruppo e sincronizzarsi. Questo, nonostante il multiplayer online sia comunque una scelta ...

