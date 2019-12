Milano | uomo rapisce la figlia a scuola | l’aveva già trascinata in Siria tre anni fa

Leggi la notizia su open.online

(Di sabato 21 dicembre 2019) Un cittadinono ha prelevato laundicenne dallache frequenta a. Da quel momento si sono perse le sue tracce e sono forti i timori che la bimba venga condotta nuovamente in, come era successo già trefa. Allora, infatti, il padre aveva nascosto la fuga alla madre della bambina e alle autorità. La ragazzina era tornata asolo il mese scorso. Il Corriere della Sera riporta la vicenda, raccontando come la madre, di cittadinanza ecuadoriana, era addirittura andata innel 2016 per partecipare alle ricerche. Tornata a casa il 28 novembre scorso, dopo tredi tentativi, la ragazzina era stata iscritta in prima media in unaa Porta Romana. Il 20 dicembre però il padre si è presentato all’istituto un’ora prima della chiusura, facendo uscire con lui la. Da allora, il telefono dell’risulta spento. ...

fabbri333 : Milano, rapisce figlia di 11 anni per la seconda volta: 'Vuole riportarla in Siria'. Caccia all'uomo - LucaNardo97 : RT @OlimpiaMiNews: Amedeo Della Valle è tornato uomo chiave con il Valencia: la nostra intervista sul momento suo e dell'Olimpia https://t.… - thewaterflea : RT @magicaGrmente22: Milano, rapisce per la seconda volta la figlia 11enne per portarla in Siria: è caccia all'uomo -