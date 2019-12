Milano | bimba torna dalla Siria ma il padre la rapisce di nuovo

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di sabato 21 dicembre 2019) Giuseppe Aloisi Una bambina è stata rapita per la seconda volta dal. Ora potrebbe essere in, dov'era stata condotta nel 2016. Iniziate le ricerche Unha prelevato sua figlia da una scuola milanese nel corso della mattinata di ieri, facendo poi perdere le proprie tracce. E il rischio ventilato dai media e dagli inquirenti in queste ore è uno solo: quello di rapimento. Il genitore èno e non èad azioni di questo tipo. Qualcosa di simile era accaduto tre anni fa. La piccola, dopo essere stata rapita, era stata costretta a partire alla volta della. Il ritorno in Italia era avvenuto solo un mese fa. In relazione a quelle circostanze, vale la pena raccontare di come anche la madre, che è invece sudamericana, abbia partecipato alle attività investigative, che si erano concluse in modo positivo. Ora si teme di assistere alla replica di una scena ...

