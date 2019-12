Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 dicembre 2019) “Vorrei assistere al nuovo film di Star Wars, ma non in prima fila, da solo e separato dai miei amici, solo perché sono in carrozzina”, chiede Marco. “Mi piacerebbe visitare la mostra d’arte fruendo di una video-guida adatta anche al mio ragazzo con disabilità uditiva”, dice Giulia. “Vorrei poter acquistare on-line un biglietto per il concerto ma quel sito web è inaccessibile alle persone con disabilità visiva“, rivela Erica. “Vorrei che la nuova scuola sia progettata per avere un’acustica senza eco, perché aiuterebbe molto i miei alunni con le protesi acustiche e con disturbi specifici dell’apprendimento e a ben pensarci … aiuterebbe tutti” esorta una maestra di scuola elementare. Tutti questi desideri e bisogni potranno avere migliori risposte efficaci grazie a una importante novità: un innovativospecializzato e gratuito ...

Noovyis : (Milano, apre il primo Centro regionale per l’accessibilità: andare al cinema, al museo e al centro sportivo sarà p… - giuliog : RT @chiesadimilano: A Niguarda, sotto le “Case del Papa”, sarà in funzione dal 23 dicembre il nuovo #Emporiodellasolidarietà. In due anni 3… - fattoquotidiano : Milano, apre il primo Centro regionale per l’accessibilità: andare al cinema, al museo e al centro sportivo sarà pi… -