Milan | Todibo in cima alla lista per gennaio | si lavora all’intesa con il Barcellona

Leggi la notizia su calcionews24

(Di sabato 21 dicembre 2019), interesse forte dei rossoneri per il difensore del: si tratta con il club catalano per trovare l’intesa Tra oggi e domani si svolgerà l’ultima giornata di campionato per questo 2019. Al rientro ci sarà poi spazio per la sessione invernale di calciomercato. In casasi pensa ad un rinforzo per la difesa e il nome indi Maldini è quello didel. Come riporta la Gazzetta dello Sport la soluzione migliore sarebbe quella di un prestito con diritto di riscatto, dove poi l’acquisto a titolo definitivo diventerebbe automatico dopo un certo numero di presenze. Il club catalano chiede 25 milioni e un prezzo di riacquisto. Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : Si entra nel vivo per queste due possibili operazioni di mercato per #Inter e #Milan ?? - DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, dal rinnovo di #Calabria a #Todibo: le ultime - PianetaMilan : #Calciomercato #Milan - #Todibo, ecco la richiesta del #Barcellona -