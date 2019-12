Leggi la notizia su newsmondo

(Di sabato 21 dicembre 2019) Ritorno di fiamma delper Nemanja. Il tecnicohaalla dirigenza undi interdizione e di esperienza. Il mercato invernale sta per aprire i battenti. Ilè interessato a Nemanjain forza al, addio alSecondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport,è stato rida Stefanoquale rinforzo per gennaio. Il tecnico rossonero vuole un mediano che sappia dettare i tempi alla squadra ma con ottime doti da interditore. Nella testa dic’è l’idea di spostare Bennacer come mezzala e di dare il via libera alla cessione di Kessié. La situazione contrattuale dipuò dare una mano al: il serbo classe ’88 è in scadenza di contratto con il, è in rottura da tempo con il club tanto che qualche giorno fa ha ...

milannewsmondo : Milan, Pioli ha chiesto Matic: il centrocampista è in uscita dal Manchester United - MilanNewsit : Milan-Matic, la Gazzetta titola: 'Bennacer da mezzala e Kessie in partenza: Pioli cambierebbe così' - Milannews24_com : Milanello, domani vigilia di Atalanta-Milan: alle 13:45 la conferenza di Pioli -