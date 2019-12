Leggi la notizia su newsmondo

(Di sabato 21 dicembre 2019) Nuovotaggio dida parte della. La nave ha soccorso due imbarcazioni in difficoltà al largo della Libia. ROMA – Nuovotaggio dida parte della. La nave ha soccorso due imbarcazioni in difficoltà al largo della Libia portando in salvo oltre 150. La missione di Natale della Ong continuerà nelle prossime ore in attesa di un porto sicuro. I contatti con i governi di Malta e dell’Italia sono in corso e la speranza è di avere un indicazione in poco tempo. Le condizioni del mare, infatti, sono in netto peggioramento e per questo si chiede la possibilità di attraccare già nella giornata di sabato 21 dicembre 2019.in mare. Pronte a salpare Open Arms e Alan Kurdi L’è l’unica nave al momento in mare nel Medierraneo. La ONG, infatti, è impegnata nella missione di Natale per ...

globalistIT : La Ocean Viking salva 50 migranti, 10 sono bambini - NewsMondo1 : Migranti, Ocean Viking salva 162 persone. Il Papa: “Il Mediterraneo è diventato un cimitero” - peppiniellopz : RT @ImolaOggi: Ong, la nave Ocean Viking preleva altri 50 migranti. Ora sono 162 a bordo. -