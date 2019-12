Leggi la notizia su romadailynews

(Di sabato 21 dicembre 2019)appuntamento con informale previsioni per la giornata di oggi al nord condizioni di tempo generalmente stabile Salvo qualche precipitazione al mattino specie sulla Liguria sulle orientali al centro maltempo nelle prime ore del giorno con acquazzoni temporali cagano però rapidamente attenuandosi a partire dal pomeriggio breve tregua in serata mentre hai notato un nuovo peggioramento porterà precipitazioni intense ad iniziare dal versante tirrenico alle sue giornate all’insegna della generale instabilità sulle regioni meridionali con acquazzoni e temporali sparsi localmente intensi specie sulle zone tirreniche che interesseranno sia settori peninsulare che quello insulari temperature stazionarie in aumento siamo dei minimi che in quelli massimi previsioni a cura del centroitalianoIn collaborazione con Agenzia Italia Stampa L'articolodel ...

GenovAeroporto : ?? #AllertaMeteoLIG Il fronte di perturbazione si sta spostando su Genova, causando un peggioramento delle condizio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Meteo Roma del 21-12-2019 ore 06:10' su @Spreaker #meteo_roma - infoitinterno : Maltempo, allerta meteo gialla a Roma/ Temporali e piogge, venti di burrasca a Genova -