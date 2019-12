Meteo | le previsioni di domenica 22 dicembre

Leggi la notizia su tg24.sky

(Di sabato 21 dicembre 2019) Il maltempo non concede tregua in diverse aree dell'Italia. Dopo un sabato con 11 regioni in allerta, anche22sarà caratterizzata da una nuova perturbazione che provocherà piogge e l'arrivo di correnti fredde. Ciò nonostante le temperature si mantengono abbastanza alte rispetto alle medie stagionali, soprattutto al Centro-Sud, nonostante i temporali (LE). Leal Nord L'ultimaprima di Natale al Nord si aprirà con residui rovesci al mattino tra Liguria orientale, Emilia Romagna. Andrà meglio al Nord-Est, dove è previsto un miglioramento. Schiarite anche tra Piemonte e Lombardia. Nuvoloso con qualche nevicata sulle Alpi dai 1200 metri di quota, meglio altrove. Nel pomeriggio residui piovaschi sul Friuli. Prevista ancora acqua alta a Venezia (VIDEO), tra i 120 e i 130 centimetri. Una minima di 6 e una massima di 9 gradi a Milano. Temperature ...

