Meteo, acqua alta a Venezia e allerta in 14 regioni (Di sabato 21 dicembre 2019) Il picco nella città lagunare è previsto per domani mattina. Allarme arancione in Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Sardegna, Toscana e Umbria; giallo in Calabria, Piemonte e Veneto.

Meteo : nuovo ciclone in arrivo - attesi nubifragi e acqua alta a Venezia : Le condizioni Meteorologiche per la settimana che precede il Natale non sono buone. Secondo le stime degli esperti, è in arrivo un forte ciclone destinato a portare nuovi alluvioni su alcune parti del paese. Inizio settimana con temperature miti Stando a quanto riportato dagli esperti del IlMeteo.it, dopo settimane fredde ma senza allarmi per il maltempo, la situazione del clima sull'Italia è destinata a peggiorare. Viene riportato ...

Previsioni Meteo Piemonte : situazione in miglioramento - livello dei corsi d'acqua in diminuzione : La perturbazione che ha determinato le intese precipitazioni di questi giorni si è spostata sul sud Italia e continua ad allontanarsi verso sudest. Le correnti umide a essa associate si sono decisamente attenuate sul Piemonte. Un promontorio di alta pressione tende ad avvicinarsi gradualmente da ovest determinando un miglioramento delle condizioni Meteorologiche: lo rende noto Arpa Piemonte. Nelle ultime 6 ore sono state registrate ...

Allerta Meteo Piemonte : criticità arancione per piogge - cresce il livello dei corsi d'acqua : Resta Allerta arancione in Piemonte per le piogge intense che nelle ultime ore stanno interessando il Piemonte causando un incremento generalizzato di tutti i corsi d'acqua, in particolare nell'alessandrino dove i torrenti Orba ed Erro hanno raggiunto la soglia di guardia. Nevicate intorno ai 20-30 centimetri sull'arco alpino dal Cuneese al Verbano sopra i 1200 metri. Nelle prossime ore, fa sapere Arpa Piemonte, sono attese ...

Meteo - allerta rossa in Liguria - esondati fiumi a Genova. "Evento raro - muro d'acqua di 10 cm" : allerta Meteo rossa in gran parte della Liguria. L'appello del Comune di Genova, diffuso durante la notte, è quello di non uscire di casa: in città sono già caduti 60 millimetri d'acqua. Chiuse tutte le scuole, i cimiteri, i cantieri e numerosi sottopassi. Già decine di persone evacuate dalle loro case.Continua a leggere

Meteo - nel weekend Italia sott'acqua : «Venti fino a 100 km/h e rischio alluvioni». Ecco dove : Meteo, le previsioni del weekend del 24 novembre non sono esattamente le migliori possibili: tra poche ore infatti un ciclone di origine Nordatlantica si posizionerà sulla Francia meridionale,...

Allerta Meteo - nuova tempesta in arrivo con pioggia e neve : rischio alluvioni al Nord - acqua alta a Venezia : Allerta Meteo – Ieri, 17 novembre, Venezia è stata colpita da una terza alta marea eccezionale in meno di una settimana e sono previste ancora altre inondazioni. I livelli dell'acqua hanno raggiunto i 150cm ieri. Nonostante questo picco sia stato più basso degli incredibili 187cm di martedì 12 novembre, ha provocato non pochi problemi in città. La soglia di 150cm, che non era stata raggiunta più di una volta in un singolo anno, si è ...