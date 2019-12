Meghan Markle e Harry censurano le foto sui social | è polemica

Leggi la notizia su dilei

(Di sabato 21 dicembre 2019)e il Principesono al centro di una nuova. I Duchi di Sussex, che stanno trascorrendo una pausa di sei settimane lontani dagli impegni istituzionali, hanno infatti disabilitato la funzione di tagging dal loro account Instagram. Questa scelta potrebbe essere dettata dalla volontà di prevenire fughe di informazioni come quella che ha coinvolto pochi giorni fa William e Kate. I Duchi di Cambridge non hanno ancora condiviso ufficialmente suila loro cartolina di Natale. Laè stata però pubblicata su Twitter da uno dei destinatari, ossia l’ufficiale della RAF McCafferty. A quanto pare la condivisione è avvenuta senza il consenso di Kate e William, dal momento che lo scatto è sparito dal web in poche ore. Anchenon hanno ancora reso pubblica la loro cartolina di Natale. Disabilitare la funzione di tagging su Instagram potrebbe ...

VanityFairIt : Tra Meghan e Kate? Una sfida all'ultimo chilometro #Viaggi @RoyalFamily - zazoomnews : Meghan Markle o Kate Middleton chi ha viaggiato di più nel 2019? - #Meghan #Markle #Middleton #viaggiato… - zazoomnews : Meghan Markle o Kate Middleton chi ha viaggiato di più nel 2019? - #Meghan #Markle #Middleton #viaggiato -