Leggi la notizia su movieplayer

(Di sabato 21 dicembre 2019)su: 'gli?' La frecciatina del Presidente deiStudios al regista di The Irishman. Un filmdiretto darisponde con una frecciatina davvero epica alla domanda postagli dall'intervistatrice di Buzz Brasil. Ormai ne abbiamo sentite di ogni e da ogni lato del dibattito, ma durante il giro d'interviste del CCXP, il Comic-Con brasiliano, una giornalista di Buzz Brasil ne ha approfittato per rivangare, in tono più scherzoso, la questione, rivolgendo una domanda molto particolare al Presidente deiStudios,: "Se fossimo in universo parallelo, quale filminviteresti?", divertito dal quesito, ha prontamente risposto: "Forse lo inviterei prima a ...

GianlucaOdinson : Marvel e Martin Scorsese, Kevin Feige: 'Quali cinecomic gli farei dirigere?' La frecciatina è epica -… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Marvel e Martin Scorsese, Kevin Feige: 'Quali cinecomic gli farei dirigere?' La frecciatina è epica… -