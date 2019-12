Maria Giovanna Maglie inchioda Papa Francesco | Conosci il nome di questa martire

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 21 dicembre 2019)di nuovo controvolta la giornalista spiazza il Vaticano con un fatto di cronaca. La storia è: Leah Sharibu passerà il secondo Natale consecutivo nelle mani dei fondamentalisti islamici di Boko Haram. La 16enne nigeriana è stata rapita il 19 febbra

CarloCalenda : Allora Maria Giovanna io ho rendicontato il mio lavoro a BXL come è doveroso fare verso chi ti ha pagato lo stipend… - marimonster21 : RT @MariaRo99325323: Maria Giovanna Maglie contro Papa Francesco: 'Il sermone sui migranti? Pensi ai fedeli che diminuiscono' Da Discover s… - Marco13111975 : RT @RandallFlagg71: Il Papa per preoccuparsi dei fedeli in diminuzione, secondo questa, dovrebbe diventare un razzista, #somarista #patridi… -