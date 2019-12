Maria Angela Faré | confermata la condanna | l’ex suora andrà in carcere

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di sabato 21 dicembre 2019) Si conclude una nuova fase della vicenda giudiziaria relativa ata per violenza sessuale. Il reato è stato commesso su una giovane di 26 anni, poi morta suicida. La Cassazione ha rigettato i ricorsi sia della difesa che della parte civile, confermando il 3 anni e mezzo diper la donna. La pena definitiva della Cassazione Per quanto riguarda l’Italia, la Cassazione ha espresso la sua pena definitiva per caso diè statata a 3 anni e 6 mesi per violenza sessuale nei confronti di Eva Sacconago, 26enne morta suicida nel 2011.Dopo la sua morte, i genitori trovarono alcuni diari della figlia. In questi, si rivelava un rapporto morboso assieme a “Suor Mary” dell’IstitutoMazzarello delle Figlie diAusiliatrice. La relazione era iniziata sin da quando Eva era minorenne. La donna, oggi 59enne, ...

