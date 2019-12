Mara Venier sbaglia nome dell’ospite e cita Caltagirone

Leggi la notizia su trendit

(Di sabato 21 dicembre 2019) Le luci dello studio del nuovo programma targato Rai 1 e condotto daLa porta dei sogni si sono accese da poco e già regala qualche gioia. Dopo la prima storia è il momento della sorpresa a Sofia, vent’anni, che vive la sua storia d’amore a distanza. La ragazza e il suo Romeo 2.0 sono fidanzati da tre anni e non si sono mai visti, MAI. Innegabile la curiosità della padrona di casa che cerca di capire come i due riescano a far funzionare la loro relazione. Questa è un po’ una storia allaAfferma la conduttrice sogghignando. Le perle che la ziaci regala però non sono finite, infatti poco dopo toppa più e più volte ildel ragazzo e vedendo una sua foto esclama: “Ma che capelli ha? Amore della zia…”. Le risate con lei sono garantite, la sua ospite cerca di arginarle dicendo che ora se li è tagliati ma, questa affermazione aumenta l’ilarità ...

