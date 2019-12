Mara Venier | clamorosa gaffe in diretta tv | “Aiuto” Imbarazzo in studio

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 21 dicembre 2019) Un gran galà della vita, uno show elegante, che grazie ad una spettacolare scenografia unisce la forza dello spettacolo al calore dell’emotainment classico.accompagnerà le persone nella realizzazione del sogno di una vita. Storie di trasformazione, ricongiungimento, perdono o gratitudine. La Porta dei sogni, il nuovo grande show show emotainment che celebra i sogni, le storie e le emozioni delle persone e che vede alla conduzione la signora della Domenica, in tre prime serate. La prima è andata in onda il 20 dicembre alle 21.20 su Rai1. Non mancheranno ospiti illustri del mondo dello spettacolo, che saranno protagonisti attivi nella realizzazione di alcuni sogni nel corso delle tre puntate. Ieri sono saliti sul palco Andrea Bocelli, Arisa e Antonino Cannavacciuolo.Sei le emozionanti storie al centro della prima puntata, tra cui un ...

