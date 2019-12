Manifestante schiacciato tra i blindati dei Carabineros Video choc agita il Cile

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di sabato 21 dicembre 2019) Un nuovo focolaio di tensione sociale è divampato indopo la diffusione sui social di unin cui si vede untra duedeinel centro di Santiago, durante una protesta. Il giovane ha riportato gravi ferite e la frattura del bacino. A quanto si è appreso non sarebbe in pericolo di vita, ma le immagini, scioccanti, sono presto diventate virali accendendo ulteriormente gli animi e suscitando reazioni anche da parte delle istituzioni e delle organizzazioni per i diritti umani.Oltre quattromila persone, secondo dati ufficiali, hanno marciato fino a piazza Italia nel decimo venerdì di protesta, nonostante la decisione del prefetto di schierare a protezione della zona mille agenti di polizia. Ma i manifestanti, in gran parte giovani, non hanno per questo rinunciato a scendere in piazza, reiterando le richieste di ...

