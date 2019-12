Manchester City Leicester 3-1 | Rodgers | «C’è ancora molta strada da fare»

Manchester City-Leicester : probabili formazioni - pronostico e quote : Manchester City-Leicester: probabili formazioni, pronostico e quote Alle ore 18:30 di sabato 21 dicembre presso l’Etihad Stadium di Manchester andrà in scena Manchester City-Leicester. La partita sarà valida per la 18esima giornata di Premier League. Il Manchester City, che ora occupa la terza posizione in classifica a 35 punti, è reduce dalla vittoria in trasferta contro l’Arsenal per 0-3. Una vittoria che ha dato morale ai ...

Arsenal - Arteta pronto per la panchina : ha salutato il Manchester City : Arsenal, Mikel Arteta è pronto per iniziare la sua avventura coi Gunners. Lo spagnolo ha già salutato il Manchester City Sta per iniziare l’avventura sulla panchina dell’Arsenal per Mikel Arteta. Il tecnico spagnolo è a un passo dalla guida dei Gunners e mancano davvero pochissimi dettagli per far sì che il tutto diventi ufficiale. Gianluca Di Marzio fa sapere che l’attuale allenatore in seconda di Pep Guardiola al Manchester ...

Carabao Cup - Oxford United-Manchester City in diretta su DAZN : Dove vedere Oxford Manchester City in Tv e streaming – Impegno infrasettimanale per il Manchester City di Pep Guardiola, che affronta in trasferta l’Oxford United nella gara valida per i quarti di finale della Carabao Cup. I Citizens cercano un successo che garantirebbe loro l’accesso alle semifinali della competizione, dove andrebbero ad affrontare la vincente di […] L'articolo Carabao Cup, Oxford United-Manchester City in diretta su DAZN ...

Arteta Arsenal - ci siamo. Manchester City pronto a liberare il tecnico : Arteta Arsenal, sta per iniziare l’avventura dello spagnolo sulla panchina dei Gunners. Manchester City pronto a liberarlo Sta per iniziare l’avventura di Mikel Arteta sulla panchina dell’Arsenal. L’allenatore spagnolo, attualmente impegnato come stretto collaboratore del Manchester City di Pep Guardiola, è pronto a sostituire Ljungberg. C’è la volontà reciproca tra i Gunners e l’allenatore di iniziare ...

Manchester City : De Bruyne è dominante all’Emirates : Kevin De Bruyne trascina il Manchester City alla vittoria contro l’Arsenal. La mezzala ha fatto una partita sensazionale Il Liverpool non si ferma mai. Tuttavia, col successo all’Emirates, il Manchester City rosicchia due punti al Leicester, fermato in casa dal Norwich. Protagonista della vittoria di Guardiola è, tanto per cambiare, Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne's game by numbers vs. Arsenal: 100% take-ons completed70 ...

Sorteggio Champions League - possibili avversarie Napoli : sogno Valencia - da evitare Barcellona e Manchester City : L’avventura di Gennaro Gattuso sulla panchina del Napoli non è certamente iniziata nel migliore dei modi, macchiata dalla sconfitta al San Paolo contro il Parma, ma per l’allenatore calabrese è già ora di voltare pagina e di godersi il Sorteggio di Nyon (Svizzera), che indicherà l’avversaria dei partenopei negli ottavi di finale di Champions League. Il Napoli, a dispetto di una partenza disastrosa in campionato, si è reso ...

Cina - Mesut Özil pubblica un tweet contro la persecuzione degli uiguri : la tv di Stato cancella il match Arsenal-Manchester City : I cittadini cinesi dovranno rinunciare al big match di Premier League Arsenal-Manchester City. A deciderlo sono stati i vertici della tv di Stato Cctv, ma a fare notizia è soprattutto la motivazione: un tweet di Mesut Özil, calciatore tedesco di origine turca dei Gunners che si è schierato contro la persecuzione degli uiguri, minoranza etnica di religione musulmana, per la quale il governo di Pechino continua a ricevere numerose critiche da ...

La TV di stato cinese non trasmetterà Manchester City-Arsenal dopo le dichiarazioni di Mesut Özil sulla repressione dei musulmani in Cina : La televisione di stato cinese CCTV non trasmetterà in diretta la partita di Premier League inglese tra Manchester City e Arsenal — in programma oggi alle 17.30 ore italiane — dopo le dichiarazioni del centrocampista dell’Arsenal Mesut Özil sulle violenze nei confronti delle

Ozil twitta per gli uighuri. La Cina oscura la diretta tv di Arsenal-Manchester City : La tv di Stato cinese Cctv ha annunciato che non trasmetterà la partita Arsenal-Manchester City in programma oggi dopo il tweet del calciatore tedesco di origine turca dei Gunners, Mesut Ozil, che si è schierato contro la persecuzione della minoranza musulmana degli uighuri che abita la provincia cinese dello Xinjiang, condannando tra l’altro il silenzio dei Paesi musulmani sugli abusi.L’Arsenal aveva tra l’altro ...

Arsenal-Manchester City - il big match dell’Emirates live su Sky : Arsenal-Manchester City non può essere certamente considerato un match come tutti gli altri, anche se in questa occasione il morale di nessuna delle due squadre, complice un andamento decisamente altalenante, può essere particolarmente alto. Paradossalmente, però, proprio per questo sia i londinesi sia la squadra di Guardiola vorranno fare il possibile per centrare il massimo […] L'articolo Arsenal-Manchester City, il big match ...

Arsenal-Manchester City : probabili formazioni - pronostico e quote : Arsenal-Manchester City: probabili formazioni, pronostico e quote Arsenal-Manchester City è uno dei match della 17esima giornata di Premier […] L'articolo Arsenal-Manchester City: probabili formazioni, pronostico e quote proviene da Termometro Politico.

Arsenal Manchester City : le chiavi tattiche per Guardiola : L’Arsenal è in grandissima difficoltà. Tuttavia, il Manchester City di Guardiola non deve sottovalutare le insidie del match Il Manchester City di Guardiola in questo periodo sta soffrendo gli avversari chiusi che ripartono velocemente. Le transizioni difensive sono più problematiche rispetto al passato (si è visto contro lo United), con parecchi affanni a palla persa. L’Arsenal è una squadra estremamente fragile dietro, non è ...

Guardiola sulla clausola per lasciare il Manchester City : «Non è vero» : Guardiola ha smentito riguardo un’ipotetica clausola che gli avrebbe permesso di lasciare il Manchester City a fine stagione Il Mail aveva tirato fuori una notizia su un’ipotetica clausola nel contratto di Pep Guardiola che gli avrebbe permesso di lasciare il club a fine stagione, ma l’allenatore ha smentito: «Non e’ vero. E ho già detto quali sono le mie intenzioni». Ha inoltre smentito la voce dell’interesse del ...

Sorteggio Champions League 2019-2020 : le possibili rivali della Napoli agli ottavi. Incubo Barcellona e Manchester City - speranza Valencia : Si è conclusa ieri la fase a gironi della Champions League 2019/2020. Nonostante qualche difficoltà il Napoli ha portato a casa un importante secondo posto nel proprio raggruppamento, questo significa che agli ottavi di finale troverà una delle vincitrici degli altri gruppi. L’orizzonte è quanto meno preoccupante per gli azzurri. Considerato che non potrà affrontare il Liverpool, perchè era inserita nel suo girone, e la Juventus, visto che ...