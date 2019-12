Mamma tenta di mettere fine alla sua vita

Leggi la notizia su bigodino

(Di sabato 21 dicembre 2019) Una vicenda davvero sconvolgente è accaduta nei giorni scorsi a Gioia Tauro, dove unadi sessanta due anni, è uscita per andare a gettare la spazzatura, ma una volta superato l’uscio di casa, ha scritto un messaggio al figlio, in cui diceva: “Mi ammazzo!” E’ scattato subito l’rme tra i familiari. Momenti di panico e di paura per la famiglia, che era molto preoccupata per le condizioni della donna, che già da diversi anni, soffre di disturbi psichici. In base alle informazioni che sono state rese note, il tutto è accaduto nella serata di martedì, quando laha detto ai suoi familiari, che sarebbe scesa a gettare la spazzatura. Appena ha superato l’uscio di casa, però, è scappata via ed ha scritto al figlio: “Mi ammazzo!” Ovviamente si sonormati tutti immediatamente ed hanno chiesto aiuto dei carabinieri. Le forze ...

